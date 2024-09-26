Загитова рассказала, что у нее случилось эмоциональное выгорание

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциональном выгорании.

«Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи. Я чуть-чуть устала, и у меня случилось так называемое выгорание. В эти моменты самое важное — заземлиться. Понять, что хочет твое тело, и отдохнуть», — сказала Загитова в видео, которое выложила в своем Telegram-канале.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя, после того как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге. Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова фигуристки, заявив, что ей следовало попросить людей жертвовать деньги на ее проект.