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Сегодня, 13:37

Загитова рассказала, что у нее случилось эмоциональное выгорание

Сергей Разин
корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциональном выгорании.

«Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи. Я чуть-чуть устала, и у меня случилось так называемое выгорание. В эти моменты самое важное — заземлиться. Понять, что хочет твое тело, и отдохнуть», — сказала Загитова в видео, которое выложила в своем Telegram-канале.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя, после того как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге. Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова фигуристки, заявив, что ей следовало попросить людей жертвовать деньги на ее проект.

Алина Загитова
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