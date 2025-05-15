Загитова рассказала, что хотела бы работать журналистом

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что хотела бы работать журналистом.

«Я и сейчас работаю на Первом как корреспондент — спасибо каналу за этот опыт. Мне интересно все, что связано с журналистикой и ведением передач. Будут предложения, с удовольствием их рассмотрю», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В феврале фигуристка подтвердила, что завершила карьеру в 2019 году.