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Загитова провела уверенную тренировку в Японии перед выступлением на «Гран-при»

08:53
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова уверенно провела тренировку перед выступлением на японском этапе «Гран-при».

По информации очевидцев из Японии 17-летняя фигуристка чисто исполнила все прыжки, и даже сделала каскад из трех тройных прыжков «тройной лутц-тройной риттбергер-тройной риттбергер».

Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.

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