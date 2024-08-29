Загитова проведет отдельный прогон шоу «Хранители времени» для Раиса Татарстана, школьников и военных

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» рассказала о дополнительном прогоне шоу в День Республики Татарстан для Раиса Татарстана Рустама Минниханова и других приглашенных гостей, в том числе школьников и военных.

«Все так быстро прошло, а казалось, что подготовка длится вечность. Завтра у нас еще одно шоу, есть мотивация и дальше работать в этом направлении. Мне бы очень хотелось выступить еще раз со своим шоу, например, во время саммита БРИКС. Я понимаю что это большая ответственность. Завтра будет Рустам Нургалиевич смотреть наше шоу, надеюсь, ему понравится и получится показать шоу еще и во время саммита БРИКС гостям саммита.

Завтра будут школьники, приглашенные гости, благотворительное шоу для детишек и взрослых, для семей военных. Для тех, кто участвует в боевых действиях сейчас, для них с другими эмоциями буду для них выступать. Это будет бесплатно для зрителей, но это важно», — сказала Загитова.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона.