Загитова проведет онлайн-тренировку с Исинбаевой в день защиты детей

?Алина Загитова проведёт тренировку в рамках онлайн — фестиваля «Большая перемена» ??? ??? 1 июня??? 8.30 — 9.00 ??? Спортивный марафон и зарядка с Алиной Загитовой??? ??? ??? ? Потренироваться с олимпийскими чемпионами, заняться кулинарией с телезвездами или присоединиться к онлайн-встрече с космонавтом — в День защиты детей можно все! Команда проекта «Таврида — детям» совместно с фестивалем «Большая перемена» подготовили большой праздник для ребят. ??? ??? ? Присоединиться к нему можно 1 июня на странице https://vk.com/bpcontest. С самого утра и до позднего вечера в прямом эфире детей поздравят любимые музыканты, знаменитые спортсмены, известные блогеры, руководители детских и юношеских движений. В программе ? праздничного дня: зарядка с Алиной Загитовой, обед с Black Star Burger, запуск челленджа «Щелчок в лето», виртуальная экскурсия по лучшим современным музеям России и многое другое. Кроме того, команда арт-кластера «Таврида» проведет более 500 мастер-классов по нескольким творческим направлениям. ???

