Загитова проведет онлайн-тренировку с Исинбаевой в день защиты детей

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет тренировку в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена», которая пройдет 1 июня. Фигуристка программу мероприятия и проведет зарядку.

Также участие в фестивале примут двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и теннисистка Екатерина Макарова.