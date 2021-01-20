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Загитова прокомментировала статус капитана команды на турнире звезд по фигурного катанию

11:35
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как она восприняла роль капитана команды на Кубке Первого канала.

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня, — сказала Загитова. — Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей».

Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

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