Загитова прокомментировала статус капитана команды на турнире звезд по фигурного катанию

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как она восприняла роль капитана команды на Кубке Первого канала.

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня, — сказала Загитова. — Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей».

Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.