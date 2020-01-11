Загитова прогулялась по вечерней Москве. Вы ее видели?
17:10
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует на Красной площади.
— Вечерняя Москва, — написала Загитова.
Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» фигуристка объявила о приостановлении карьеры. Загитова на новогодних праздниках принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
По окончании 17-летняя Загитова приступила к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...