Фигурное катание
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Загитова прогулялась по вечерней Москве. Вы ее видели?

17:10
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует на Красной площади.

— Вечерняя Москва, — написала Загитова.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» фигуристка объявила о приостановлении карьеры. Загитова на новогодних праздниках принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

По окончании 17-летняя Загитова приступила к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе.

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