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Загитова прогулялась по Греноблю с Квителашвили и Загорски

12:11
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Морис Квителашивили опубликовал в своем Instagram серию фотографий с этапа серии «Гран-при» в Гренобле, на одной из них он запечатлен вместе с Алиной Загитовой и Тиффани Загорски во время прогулки по городу.

Квителашвили также как и Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, выступая за Грузию. во Франции в мужском турнире занял четвертое место.

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