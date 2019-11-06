Загитова прогулялась по Греноблю с Квителашвили и Загорски
12:11
Морис Квителашивили опубликовал в своем Instagram серию фотографий с этапа серии «Гран-при» в Гренобле, на одной из них он запечатлен вместе с Алиной Загитовой и Тиффани Загорски во время прогулки по городу.
Квителашвили также как и Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, выступая за Грузию. во Франции в мужском турнире занял четвертое место.
Из инстаграма Мориса Квителашвили pic.twitter.com/OCI9fU3yIC— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 6, 2019
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