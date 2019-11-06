Загитова прогулялась по Греноблю с Квителашвили и Загорски

Морис Квителашивили опубликовал в своем Instagram серию фотографий с этапа серии «Гран-при» в Гренобле, на одной из них он запечатлен вместе с Алиной Загитовой и Тиффани Загорски во время прогулки по городу.

Квителашвили также как и Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, выступая за Грузию. во Франции в мужском турнире занял четвертое место.