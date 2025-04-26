Загитова призналась в своем необычном вечернем ритуале

Олимпийская чемпионка 2018 года, 22-летняя чемпионка мира в женском одиночном катании Алина Загитова раскрыла детали своего «постыдного удовольствия».

«Иногда вечером, чтобы расслабить голову, я смотрю что-нибудь странное — например, «Битву экстрасенсов». Раньше об этом никто не знал! Зачем вы меня разоблачили? Но да, бывает», — призналась фигуристка в интервью «Спортмастер Медиа».

Загитова — единственная российская одиночница и вторая в мире после Ким Юн А, завоевавшая все высшие титулы в фигурном катании.

В июне 2025 года в Санкт-Петербурге состоится премьера ее нового ледового шоу — рок-мюзикла «Ассоль».