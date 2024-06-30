Загитова призналась, что ест один раз в день

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что успевает поесть только один раз в день.

«В спорте высших достижений никак не быть женственной, ты думаешь только о том, чтобы побыстрее лечь в кровать и заснуть. Но когда ты не только в спорте, находится время на себя. Как поддержать форму? Здоровый сон, баланс воды, правильное питание. Но здорового сна у меня практически не бывает. Питаюсь один раз в день, но мясо, либо крупы, овощи. Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая (Улыбается.)» , — рассказала Загитова во время общения с болельщиками на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.