«Загитова признала бесперспективность своего нынешнего положения». Взгляд из США

Известный американский журналист Филипп Херш, анализируя итоги женского турнира Финала серии «Гран-при», отметил, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой было очень мало шансов попасть на подиум в борьбе с Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

— Загитова признала бесперспективность своего нынешнего положения, заявив в пятницу российскому телеканалу, что фактически приостанавливает свою спортивную карьеру, отказываясь от участия в чемпионате России и не требуя, чтобы ее рассматривали для отбора на чемпионат Европы или мира, — написал Херш.

То, что мы наблюдали в женском турнире Финала «Гран-При» на прошлой неделе, поразило умы даже тех, кто ожидал, что это произойдет, потому что никто не предполагал, что это произойдет так скоро и в такой степени.

Эта по сути русская революция, которая максимально использовала систему подсчета баллов и юношеский тип телосложения для свержения давних технических установок женского катания, расколола дисциплину на имущих и неимущих.

В Финале серии Загитова заняла последнее место из-за неудачи в произвольной программе. В пятницу 13 декабря в эфире Первого канала она объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны.