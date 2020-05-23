Загитова присоединится к тренировкам в Новогорске позднее остальных фигуристов сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова присоединится к тренировкам на сборе национальной команды России в Новогорске позднее остальных фигуристов, информирует РИА Новости. О причинах задержки спортсменки не уточняется.

Фигуристы должны заехать на базу в Новогорске в воскресенье, чтобы с понедельника возобновить полноценный тренировочный процесс.

Ранее глава министерства спорта РФ Олег Матыцин отметил, что ведомство подготовило план по восстановлению организованной работы спортсменов в учебно-тренировочных центрах с 25 мая. Все тренировочные базы в России были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.