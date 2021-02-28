Загитова приняла участие в популярном челлендже в TikTok

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok поучаствовала в челлендже, суть которого заключается в том, чтобы показать себя на камеру слишком близко, а потом — с дальнего расстояния. По идее челленджа, сначала лицо показывается в невыгодном ракурсе, а после — становится привлекательнее.

Многие подписчики в комментариях отметили, что этот эффект на фигуристке не работает.

Напомним, с 26 февраля по 2 марта в Москве проходит Кубок России по фигурному катанию. Загитова не принимает в нем участия.