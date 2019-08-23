13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как на льду боялась каким-либо образом помешать олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

— Мне очень нравится Алина Загитова, — рассказала Валиева в интервью Первому каналу. — Когда я только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что я все время, когда ее видела, отходила к бортику. Чтобы не помешать, не дай Бог.

Алина — это пример того, что нельзя сдаваться. У нее тоже были переломы, она говорила, что училась заново ходить, но она не сдалась, работала для цели, чтобы выиграть Олимпийские игры. И в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять золото на ЧМ.

Валиева расположилась на третьем месте после короткой программы на этапе юниорской серии «Гран-при» в Куршевеле и в 23.22 (по московскому времени) в пятницу выйдет на лед для исполнения произвольной программы.

Дебют Валиевой получился смазанным. Юная звезда — лишь третья