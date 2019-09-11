Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Загитова приехала в гости к московской полиции

15:47
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве, cоответствующее фото размещено на официальной странице управления в Instagram.

Отмечается, фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал ей от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир