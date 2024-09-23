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Загитова прервала долгое молчание, чтобы обратиться к друзьям и хейтерам

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале большой пост, в котором обратилась к друзьям и хейтерам на фоне создания своих проектов.

(Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. «СЭ»)

«Дорогие друзья, коллеги, а так же хейтеры! Хочу прервать свое долгое молчание, касаемо вымыслов и мнений в адрес меня и того, что я делаю. В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает меня в моих начинаниях, желает удачи и верит в меня, я все читаю и ценю каждое доброе слово в мой адрес. Теперь к делу...Нами был создан хороший и добрый проект «Хранители времени», в него не только я, но и большое количество людей вложили душу и время! Было очень неприятно читать гадости, предположения, пожелание «в провале» и при этом молчать, но мы справились и главная награда — глаза зрителей в зале и их благодарность после шоу , которые собрались со всех уголков планеты», — написала Загитова.

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Также спортсменка прокомментировала решение подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 миллиона рублей для проведения ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.

По словам фигуристки, этим проектом она хочет подарить праздник не только выпускникам северной столицы России, но и школьникам Курска и Белгорода. Загитова выразила надежду на то, что у ее команды получится реализовать проект, сделать его масштабным и добрым.

«Я человек суеверный, именно поэтому, заявку на Гранд, я решила подавать, только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени». Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы, как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина. Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили «Алые паруса» в разных жанровых проявлениях. Я сама, как и Ассоль, наивно полагаюсь на чудо, что мир станет добрее», — добавила Загитова.

29 августа спортсменка представила в Казани авторское ледовое шоу «Хранители времени», посвященное культуре Татарстана в честь Дня Республики.

Фигурное катание
Алина Загитова
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