Загитова позирует с Хатико. Фото

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новое фото в своем Инстаграме. На нем фигуристка позирует с Хатико. Это пс породы акита-ину, который является символом верности и преданности в Японии.
– Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио. Порода акита-ину как и моя Масару. Хатико является символом верности и преданности в Японии. Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли 2 фильма: японский фильм "История Хатико" и голливудский римейк "Хатико: самый верный друг", – написала Загитова.
В настоящее время фигуристка находится в Японии, где принимает участие в ледовом шоу Fantasy on Ice.
🐕 Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио 🇯🇵. Порода акита-ину как и моя Масару 🐶😊. Хатико является символом верности 🖇 и преданности в Японии ❤ 🇯🇵. Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли 2 фильма: 🎥японский фильм "История Хатико" и 🎥 голливудский римейк "Хатико: самый верный друг" 🐕🎖👏🇯🇵♥️ #ハチ公 #хатико #акитаину #масару #акита #собака #люблю #япония #masaru @pumawomen #マサル #秋田犬 #日本 #愛してる #akitas #japan 🐕 Bronze statue of Hachikō at Shibuya Station in Tokyo 🇯🇵. Hachikō dog is a symbol of fidelity 🖇 and devotion in Japan ♥️🇯🇵. Hachikō was a Japanese Akita dog (same as my Masaru 🐶😊🙌) remembered for his remarkable loyalty to his owner. There are 2 famous movies about Hachikō story: 🎥 japanese Hachi-kō and 🎥american Hachi: A Dog's Tale with Richard Gere 🐕🎖👏🇯🇵♥️ 忠犬ハチ公