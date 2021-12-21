Загитова пожелала скорейшего выздоровления избитому фигуристу Соловьеву

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Скорейшего выздоровления», — написала Загитова в сторис на своей странице в Instagram, прикрепив совместную фотографию с Соловьевым.

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.