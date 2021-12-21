Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова пожелала скорейшего выздоровления избитому фигуристу Соловьеву

20:20
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Скорейшего выздоровления», — написала Загитова в сторис на своей странице в Instagram, прикрепив совместную фотографию с Соловьевым.

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/azagitova/2733715365735529314/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Талант с родины Боба Марли едет в «Спартак». Футбол спас его после убийства отца
В МГУ прокомментировали инцидент с участием отца 9-летней студентки
1
Реклама