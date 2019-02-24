Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренера Этери Тутберидзе с днем рождения. Ей исполнилось 45 лет.
- С Днем Рождения, Этери Георгиевна! Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз СПАСИБО, - написала Загитова.
Тутберидзе в 1994—1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. С 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.
Среди учениц Тутберидзе олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпиона мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и другие.
С Днём Рождения, Этери Георгиевна!!!Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения 💝💗 Спасибо , что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло 🥇🏆🎀🎁🎉🎊 Миллион раз СПАСИБО 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 @tutberidze.eteri #teamtutberidze #лучшийтренерназемле Dear Eteri Georgiyevna, HAPPY BIRTHDAY!!!🎉🎉🎉 For me you are the best Coach and Mentor in the world. You are the greatest role model in beauty, femininity, purposefulness, fortitude, happiness and other strengths that inspire and encourage me. Your fantastic energy makes people and me move forward. Let me wish you new victories, strong health, dazzling beauty and great patience 💝💗 Thank you for believing in me one day and starting to take care of me 🥇🏆🎀🎁🎉🎊 . Millions of THANKS 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏