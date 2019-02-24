Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренера Этери Тутберидзе с днем рождения. Ей исполнилось 45 лет.

- С Днем Рождения, Этери Георгиевна! Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз СПАСИБО, - написала Загитова.

Тутберидзе в 1994—1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. С 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.

Среди учениц Тутберидзе олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпиона мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и другие.

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