Загитова поздравила Медведеву с днем рождения: «Мечтай, твори, сияй»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения.

19 ноября Медведевой исполнилось 26 лет.

«С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори, сияй», — написала Загитова в соцсетях, отметив Медведеву.

Медведева становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету 2 золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.