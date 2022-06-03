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Сегодня, 11:28

Загитова поздравила Глейхенгауза с днем рождения

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова.

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила хореографа Даниила Глейхенгауза с днем рождения. 3 июня специалисту исполнился 31 год.

«С днем рождения, Даниил Маркович. Спасибо за ваше теплое отношение ко мне, за все полезные советы и наставления. За то, что были и остаетесь мне не просто тренером, но и близким другом, который всегда готов поддержать. Ну и, конечно, за красивые программы и мои золотые медали. И самое главное: хочу пожелать достижения всех-всех целей и побольше способных учеников! Я навсегда запомню вашу помощь и поддержку, для меня это очень ценно! Еще раз с днем рождения Вас», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

Алина Загитова
Даниил Глейхенгауз
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