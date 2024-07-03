Загитова — во влоге о костюмах: «Хейтеры сейчас радуются, наконец-то оделась»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала влог о выборе костюмов для своего шоу «Хранители времени», в котором пошутила про хейтеров.

«Сейчас мои хейтеры радуются: «Наконец-то она оделась», — сказала спортсменка.

Шоу «Хранители времени» пройдет в Казани 29 и 31 августа.

Загитова также является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.