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Загитова — во влоге о костюмах: «Хейтеры сейчас радуются, наконец-то оделась»

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Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала влог о выборе костюмов для своего шоу «Хранители времени», в котором пошутила про хейтеров.

«Сейчас мои хейтеры радуются: «Наконец-то она оделась», — сказала спортсменка.

Шоу «Хранители времени» пройдет в Казани 29 и 31 августа.

Загитова также является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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