Загитова посетила монумент дружбы между Россией и Японией

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова посетила монумент дружбы между Японией и Россией в города Такаиси. 16-летняя спортсменка опубликовала в своем Инстаграме соответствующую фотографию.

- Посетила монумент дружбы между Японией и Россией в парке Хамадэра (город Такаиси) в префектуре Осака совместно с депутатом парламента Японии и главой Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На постаменте по-русски выгравировано "Российским военным морякам", - написала Загитова.

Напомним, на чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.

Все о фигурном катании - здесь