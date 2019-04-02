Загитова посетила монумент дружбы между Россией и Японией

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова посетила монумент дружбы между Японией и Россией в города Такаиси. 16-летняя спортсменка опубликовала в своем Инстаграме соответствующую фотографию.
- Посетила монумент дружбы между Японией и Россией в парке Хамадэра (город Такаиси) в префектуре Осака совместно с депутатом парламента Японии и главой Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На постаменте по-русски выгравировано "Российским военным морякам", - написала Загитова.
Посетила Монумент дружбы между Японией и Россией в парке Хамадэра (город Такаиси) в префектуре Осака совместно с депутатом парламента Японии и главой Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На постаменте по-русски выгравировано "Российским военным морякам"🙏🇷🇺🇯🇵 I visited the Monument of friendship between Japan and Russia in Hamadera park in the city of Takaishi (Osaka prefecture) together with the member of Parliament of Japan and the president of the preservation group of Akita Inu. The monument bears Russian wording "To the Russian navy mariners"🙏🇷🇺🇯🇵 今日は、日本の議員の方々、また秋田県保存会の代表者様と、大阪府高石市の浜寺公園にある日露友好記念碑を訪ねました。その記念碑には、「ロシア海軍の皆様へ」と刻んでありました🙏🇯🇵🇷🇺 #россия #япония #russia #japan #годяпониивроссии #日本 #ロシア #友情
Напомним, на чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.