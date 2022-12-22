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Сегодня, 18:06

Загитова пообещала научить правильно падать

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала открытие катка «Московский спорт» на Северном речном вокзале.
— Огромная удача и радость, что Москва развивается, строятся и готовятся такие прекрасные катки. Я откатала тут показательное выступление, каток сделан на очень хорошем уровне, приятно кататься. Я проведу сегодня мастер-класс для всех, кто здесь учился. Надеюсь, что им понравится.
— Что планируете рассказать на мастер-классе?
— Попытаюсь провести его как можно приятнее. Возможно, некоторые люди поймут тонкости фигурного катания. Как падать, например. Очень много травм происходит на льду. Можно неправильно упасть и сразу гипс или еще что-нибудь. Будем делать акцент на этом.

Фигурное катание
Алина Загитова
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