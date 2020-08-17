Загитова получила аттестат об окончании школы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила аттестат об окончании школы — Центра спорта и образования «Самбо-70». Она поблагодарила преподавателей за понимание и знания.
Ранее стало известно, что фигуристка оступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Загитова присутствует среди числа подавших документы абитуриентов в списке, опубликованном на официальном сайте ВУЗа. Спортсменка планирует получить место по договору об оказании платных общеобразовательных услуг по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».
??? Я получила аттестат об окончании школы ? @s_70rus . Огромное спасибо генеральному директору Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшеву Ренату Алексеевичу, начальнику спортивного управления Соломатину Сергею Владимировичу, директору общеобразовательной школы Луговских Тамаре Николаевне и всем учителям за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика ?. Вы лучшая школа для профессионального спортсмена ?. СПАСИБО ... P. S. ...и спасибо @twinsetofficial ? за прекрасный наряд в этот важный и торжественный день ??. #выпуск2020 #самбо70 #школа #аттестат #school #graduate #twinsetlover