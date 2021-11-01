Загитова показала забавное видео с быстрым переодеванием: «Нет времени на сборы»
Загитова в своем Instagram опубликовала шуточное видео
11:29
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала забавное видео. В ролике показано, как быстро она умеет переодеваться, когда у нее мало времени.
«Когда нет времени на сборы», — подписала видео фигуристка.
Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях. На данный момент спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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