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Загитова показала забавное видео с быстрым переодеванием: «Нет времени на сборы»

Загитова в своем Instagram опубликовала шуточное видео
11:29
Алина Загитова. Фото «СЭ»
Алина Загитова. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала забавное видео. В ролике показано, как быстро она умеет переодеваться, когда у нее мало времени.

«Когда нет времени на сборы», — подписала видео фигуристка.

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях. На данный момент спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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