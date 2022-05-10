«Как такое возможно». Загитова показала шпагат на гантеле

Загитова выложила фото из тренажерного зала со шпагатом на гантеле

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото из тренажерного зала. На снимке олимпийская чемпионка села на шпагат. Вокруг нее гири и гантели, одна из которых у нее под ногой.

«Тренироваться тоже не забываем», — подписан снимок.

Подписчики оставили под фото больше 200 комментариев. Вот некоторые из них:

«Правильно, форму поддерживать надо».

«Ты всегда трудяжка».

«Как такое возможно».

«Без этого Алина жизни себе не представляет».

«Спортсмен, он всегда остается спортсменом и не должен терять форму».

«Молодцы, ребята! Вы — гордость нашего спорта! Знамя нашей победы на спортивных полях!»

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.