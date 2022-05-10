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Сегодня, 08:15

«Как такое возможно». Загитова показала шпагат на гантеле

Загитова выложила фото из тренажерного зала со шпагатом на гантеле
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото из тренажерного зала. На снимке олимпийская чемпионка села на шпагат. Вокруг нее гири и гантели, одна из которых у нее под ногой.

«Тренироваться тоже не забываем», — подписан снимок.

Подписчики оставили под фото больше 200 комментариев. Вот некоторые из них:

«Правильно, форму поддерживать надо».

«Ты всегда трудяжка».

«Как такое возможно».

«Без этого Алина жизни себе не представляет».

«Спортсмен, он всегда остается спортсменом и не должен терять форму».

«Молодцы, ребята! Вы — гордость нашего спорта! Знамя нашей победы на спортивных полях!»

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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