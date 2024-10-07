Загитова показала самую сложную и опасную съемку в карьере

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале выложила видео с опасной съемки.

Во время съемки 22-летняя фигуристка находится на льду с двумя с автомобилями. В одном из моментов Загитова не удержалась на коньках недалеко от машины, но сумела избежать столкновения.

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте», — подписала публикацию Загитова.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя, после того как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге.