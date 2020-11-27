Загитова показала отрывок новой программы
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала отрывок своих тренировок. Он занималась на фоне декораций шоу Первого канала «Ледниковый период».
«Будет что-то интересное», — подписала публикацию спортсменка и добавила ссылку на профиль хореографа и продюсера Ильи Авербуха.
Фанаты Загитовой в комментариях предположили, что фигуристка таким образом аннонсировала новую программу, которую исполнит в финале телешоу.
severtsevairina: «Какое счастье видеть Алину на льду! С нетерпением ждем суперсюрприза!»
ivanrybakovvv: «Новая программа надеюсь».
byga_la: «Видна рука Ильи Изяславовича. Сбудутся мечты многих поклонников посмотреть Алину в программе другого хореографа. Даниил хорош, но разнообразие не помешает».
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