Загитова показала новый снимок с фотосессии

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новую фотографию с фотосессии.

Снимок девушка подписала стикерами.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. 18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Девушка регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.