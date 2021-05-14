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Загитова показала новый снимок с фотосессии

16:55
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новую фотографию с фотосессии.

Снимок девушка подписала стикерами.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. 18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Девушка регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

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