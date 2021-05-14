Загитова показала новый снимок с фотосессии
16:55
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новую фотографию с фотосессии.
Снимок девушка подписала стикерами.
Сегодня, 14 мая, стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. 18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Девушка регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.
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