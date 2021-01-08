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Загитова показала новую поддержку на тренировке перед ледовым шоу

03:43
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала новую поддержку. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте болельщиков Загитовой.

Спортсменка показала поддержку в паре с Елисеем Крамаром. Они готовятся к ледовому шоу Татьяны Навки.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. С сентября 2020 года вела шоу «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CJv4qmjCRz7/

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