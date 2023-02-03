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Сегодня, 21:01

Загитова показала, как занимается вокалом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании фигуристка Алина Загитова показала, как занимается вокалом.

«Немногие моменты с 2-х часового урока по вокалу», — написала Загитова.

20-летняя фигуристка 14 февраля выступит в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Они исполнят любимую песню Загитовой из репертуара Zivert.

Мероприятие пройде на «ЦСКА-Арене» в Москве. Также в нем примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Алина Загитова
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