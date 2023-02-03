Загитова показала, как занимается вокалом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании фигуристка Алина Загитова показала, как занимается вокалом.

«Немногие моменты с 2-х часового урока по вокалу», — написала Загитова.

20-летняя фигуристка 14 февраля выступит в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Они исполнят любимую песню Загитовой из репертуара Zivert.

Мероприятие пройде на «ЦСКА-Арене» в Москве. Также в нем примут участие Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Дарья Усачева и Майя Хромых.