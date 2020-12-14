Загитова показала, как готовится к первой в жизни сессии

В Instagram-аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилась фотография того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой в жизни сессии.

«Усердно готовлюсь к первой сессии», — подписана фотография.

18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Фигуристка также ведет программу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.