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Загитова показала, как готовится к первой в жизни сессии

16:47
Алина Загитова. Фото Instagram команды Тутберидзе. Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Instagram команды Тутберидзе.
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В Instagram-аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилась фотография того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой в жизни сессии.

«Усердно готовлюсь к первой сессии», — подписана фотография.

18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Фигуристка также ведет программу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/teamtutberidze_official/2463956207742496826/

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