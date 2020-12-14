Загитова показала, как готовится к первой в жизни сессии
16:47
В Instagram-аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилась фотография того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой в жизни сессии.
«Усердно готовлюсь к первой сессии», — подписана фотография.
18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Фигуристка также ведет программу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/teamtutberidze_official/2463956207742496826/
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