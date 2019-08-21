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Загитова показала, как делает растяжку

20:25
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как делает растяжку. Ранее спортсменка рассказала о своих тренировках в тренажерном зале.

— Растяжка каждый день, — написала Загитова в своем Instagram.

Загитова является чемпионкой Игр-2018, мира, Европы, России и победительницей Финала «Гран-при». 17-летняя фигуристка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

Загитова тягает гири и отрабатывает удары по груше. Крутая тренировка чемпионки

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