Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как делает растяжку. Ранее спортсменка рассказала о своих тренировках в тренажерном зале.

— Растяжка каждый день, — написала Загитова в своем Instagram.

Загитова является чемпионкой Игр-2018, мира, Европы, России и победительницей Финала «Гран-при». 17-летняя фигуристка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

Загитова тягает гири и отрабатывает удары по груше. Крутая тренировка чемпионки