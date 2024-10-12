Загитова показала кадры чувственной фотосессии

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии с новой фотосессии.

22-летняя спортсменка выложила фото в своем телеграм-канале. 7 октября Загитова показала самую сложную и опасную съемку в карьере.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя, после того как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге.