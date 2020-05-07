Загитова показала фото с собакой. Они играют с теннисным мячом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое фото в сторис Instagram.

На фотографии 17-летняя спортсменка пытается отнять у своей собаки Масару теннисный мяч, который та держит в зубах.

Сторис Алины Загитовой pic.twitter.com/yHB9FnOwHb — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 7, 2020

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.