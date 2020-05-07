ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова показала фото с собакой. Они играют с теннисным мячом

14:40
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое фото в сторис Instagram.

На фотографии 17-летняя спортсменка пытается отнять у своей собаки Масару теннисный мяч, который та держит в зубах.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.

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