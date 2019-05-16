Загитова поиграла в теннис. Фото

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Инстаграме поделилась фотографией из отпуска. На ней 16-летняя спортсменка запечатлена во время игры в теннис.

- Куда ж без спорта, - такой подписью сопровождается снимок.

Пользователи оценили фотографию Загитовой:

- Красотка. Надо большой шлем в теннисе теперь собрать, - написал geslacht.tv.

- Грядет большой шлем и в теннисе, - такой комментарий оставила hardtodefuse.

- Алина! Если бы я не знала, кто ты, и мне бы показали это фото с вопросом, кто эта девушка? Я бы сказала... теннисистка! - написала agent_apple_007.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.

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