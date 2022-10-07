Загитова похвасталась новым образом с челкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова похвасталась новым образом с челкой.

Девушка в своих социальных сетях опубликовала снимок с новой прической.

Алина Загитова. Фото Соцсети

Отметим, что данный образ был создан для съемок «Ледникового периода».

20-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С 2019 года Загитова ведет шоу «Ледниковый период».

Ранее стало известно, что в 2022-м девушка будет ведущей программы вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.