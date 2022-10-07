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Фигурное катание

7 октября, 20:40

Загитова похвасталась новым образом с челкой

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова похвасталась новым образом с челкой.

Девушка в своих социальных сетях опубликовала снимок с новой прической.

Алина Загитова. Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Отметим, что данный образ был создан для съемок «Ледникового периода».

20-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С 2019 года Загитова ведет шоу «Ледниковый период».

Ранее стало известно, что в 2022-м девушка будет ведущей программы вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.

Фигурное катание
Алина Загитова
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