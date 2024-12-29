Загитова подвела итоги года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, подводя итоги 2024 года, рассказала, что старается совершенствоваться каждый год.

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов», — сказала Загитова РИА Новости.

Загитова добавила, что всегда старается делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией.

Загитовой 22 года. Она завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане и стала чемпионкой Европы в 2018 году. В марте 2019 года Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, а в декабре того же года объявила о временной паузе в карьере.