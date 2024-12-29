Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:36

Загитова подвела итоги года

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, подводя итоги 2024 года, рассказала, что старается совершенствоваться каждый год.

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов», — сказала Загитова РИА Новости.

Загитова добавила, что всегда старается делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией.

Загитовой 22 года. Она завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане и стала чемпионкой Европы в 2018 году. В марте 2019 года Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, а в декабре того же года объявила о временной паузе в карьере.

Источник: РИА Новости
Алина Загитова
Читайте также
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РУСАДА консультировало дисквалифицированную Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости