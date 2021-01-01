Загитова подвела итоги 2020 года

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram. В нем она выложила памятные для себя моменты из 2020-го и описала прошедший год.

«Провожаем 2020 год! Он был сложным, непредсказуемым и заставил всех пересмотреть свои планы и мечты из-за мировой пандемии. Отменялись все международные соревнования, Олимпиаду-2020 в Токио пришлось перенести, закрывались границы, стадионы, школы, институты, магазины и все-все-все, даже спортом начали заниматься онлайн. Раньше такое даже не приснилось бы. А это был год моего совершеннолетия, 18 лет.

Я рада, что в столь тяжелое время мне удалось закончить школу, поступить в ВУЗ, получить права, тренироваться и даже тренировать, принять участие в ледовых шоу и, наконец, попробовать себя в роли телеведущей на «Ледниковом проекте». Спасибо моей семье, моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу, школе Самбо-70, моим болельщикам и всем, кто был рядом со мной весь год», — написала Загитова.