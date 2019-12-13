Загитова поделилась своим настроением
13:34
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографию из раздевалки.
— Настроение, — подписала ее Загитова.
17-летняя фигуристка заняла последнее шестое место в Финале серии «Гран-при», хотя после короткой программы шла второй. Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.
Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/MWLwOyP80B— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 13, 2019
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