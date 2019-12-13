Загитова поделилась своим настроением

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографию из раздевалки.

— Настроение, — подписала ее Загитова.

17-летняя фигуристка заняла последнее шестое место в Финале серии «Гран-при», хотя после короткой программы шла второй. Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.