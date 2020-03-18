Загитова поделилась лайфхаком, для чего может пригодиться растяжка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своем официальном Instagram видеороликом из «Хрустального», на котором она открывает ногой дверь на каток.

— Вот для чего нужна растяжка, — подписала видео Загитова.

Ранее стало известно, что тренировки спортсменов школы «Самбо-70», в том числе и в отделении «Хрустальный» продолжаются в штатном режиме несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.