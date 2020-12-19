Загитова поделилась фото с Галкиным. Она пришла на программу «Сегодня вечером»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в историях своего Instargam совместную фотографию с телеведущим Максимом Галкиным. Кадр был сделан на съемках программы Первого канала «Сегодня вечером».

Загитова стала гостьей студии вместе с другими звездами проекта Первого канала «Ледниковый период», в котором она является соведущей. Вместе с 18-летней фигуристкой, приостановившей карьеру год назад, в студию пришли соведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин, продюсер Илья Авербух и участники шоу.

12-й выпуск ледового проекта Первого канала выйдет в эфир вечером субботы в 17.50. «Сегодня вечером» начнется после программы «Время» — в 21.20.