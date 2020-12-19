Загитова поделилась эмоциями от хоккейного матча Россия — Чехия
21:22
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова, посетившая матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии (4:1), оценила игру. Фигуристка также пожелала команде продолжать в том же духе.
«Сегодня получила невероятное удовольствие от посещения матча сборной России по хоккею на Кубке Первого канала! Такие эмоции! Просто класс. Поздравляю российскую команду с сегодняшней победой! Вперед! Так держать!» — написала Загитова в Instagram.
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