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Сегодня, 17:47

Загитова — о Кубке Московского спорта: «Поддерживаю этот праздник фигурного катания»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями от финала Кубка московского спорта по фигурному катанию, который проходит на малой спортивной арене комплекса «Лужники».

«Когда я выступала на юношеских соревнованиях, в моем возрасте турниров такого масштаба не было. От этого очень отрадно. Видно, что фигурное катание развивается. И это благодаря людям, которые сидят рядом со мной. Победителям желаю развиваться дальше, слушаться тренеров, чтобы эта победа стала маленьким шажком к большому успеху. А тем, кто не попал на подиум, желаю не расстраиваться. Поддерживаю этот праздник фигурного катания. Я всегда за, чтобы наш вид спорта развивался», — сказала Загитова.

Кубок московского спорта по фигурному катанию — командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. В финале турнира принимают участие команды из 19 спортивных школ города, показавших лучшие результаты на предыдущих этапах, а также победители регулярных этапов, чьи школы не прошли в финал.

Фигурное катание
Алина Загитова
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