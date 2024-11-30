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Сегодня, 08:40

Источник: Загитова почти 200 раз нарушила ПДД в 2024 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова около 200 раз нарушила правила дорожного движения (ПДД) в 2024 году, сообщает «Постньюс».

По информации источника, на Porsche Macan фигуристки числится 175 штрафов с января по ноябрь этого года. Еще 22 нарушения зафиксировано на ее BMW X6 30d. Все эти штрафы уже оплачены.

Загитова в 2018 году стала олимпийской чемпионкой и выиграла чемпионат Европы. Год спустя она стала чемпионкой мира. Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.

22-летняя спортсменка не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Источник: «Постньюс»
Фигурное катание
Алина Загитова
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