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Загитова поблагодарила фанатов: ее выбрали олимпийской иконой стиля

19:25
Алина Загитова. Фото AFP
Алина Загитова. Фото AFP
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018 Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку. Спортсменка была выбрана олимпийской иконой стиля, победив в финале американца Джонни Вейра (62 процента против 38).

В четвертьфинале и полуфинале Загитова обошла двух звезд легкой атлетики с Ямайки: Усэйна Болта и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня и за вашу поддержку. Вы самые лучшие», — написала Загитова в сториз Instagram.

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