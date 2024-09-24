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Загитова: «Я выдохнула. Все в порядке!»

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Алина Загитова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку после критики со стороны специалистов за попытку получить гранд в 75 миллионов рублей.

В понедельник, 23 сентября, спортсменка выложила большой пост на данную тему. По ее словам, проект «Алые паруса» должен стать подарком жителям Сервеной столицы.

«Ну что, друзья, я выдохнула, все в порядке. Просто накопилось, решила с вами поделиться своими эмоциями. Вчера была в Москве по работе, сегодня я уже в Сочи — буду выступать на шоу «Руслан и Людмила». Огромное спасибо хочется сказать всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно видеть от вас слова поддержки. Я все читаю, все вижу, поэтому — люблю», — сказала фигуристка в видео для соцсети.

29 августа спортсменка представила в Казани авторское ледовое шоу «Хранители времени», посвященное культуре Татарстана в честь Дня Республики.

Алина Загитова. Загитова распустила «Паруса». Алина просит 75 миллионов рублей на шоу из госбюджета

Фигурное катание
Алина Загитова
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