Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку
14:44
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в Instagram поблагодарила своих поклонников за поддержку.
18-летняя спортсменка является ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.
«Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает», — написала фигуристка, приложив фотографии со съемок шоу.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.
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