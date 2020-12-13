Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в Instagram поблагодарила своих поклонников за поддержку.

18-летняя спортсменка является ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает», — написала фигуристка, приложив фотографии со съемок шоу.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.