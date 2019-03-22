Загитова по-японски поблагодарила болельщиков на ЧМ-2019

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ.

Во время флеш-интервью Загитова по-японски поблагодарила фанатов:

- Спасибо большое, - сказала она, обращаясь к зрителям. Спортсменка также поблагодарила своих тренеров и близких.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018.

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